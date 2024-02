Artur Jorge lembra Alvalade na véspera de defrontar o Qarabag: «Um resultado que nos envergonha»

Artur Jorge antevê um jogo "difícil" na receção do Sp. Braga ao Qarabag, no duelo da primeira-mão do playoff de apuramento para os oitavos-de-final da Liga Europa. O treinador dos minhotos dissecou a goleada sofrida em Alvalade, no último domingo, mas acredita que a resposta do grupo vai ser dada em campo: "Temos a oportunidade de repor a justiça"."É um adversário pelo qual temos todo o respeito. Uma equipa com muita capacidade, todos anos tem presenças na Europa e os índices de confiança estão sempre muito altos. Com expetativa de podermos dar uma imagem mais coincidente com a nossa exigência. Jogo difícil, mas onde vamos procurar ganhar para dar um passo em frente, conseguindo uma vantagem importante para a segunda-mão"."É um sinal de crescimento, de exigência, de expetativas altas que são colocadas e que procuram ser correspondidas. Isso é real, de um intervalo em que passámos do 80, com a conquista de um troféu, para o 8, como o último resultado. Sabemos de um e de outro facto. A mim agrada-me que assim seja, porque vemos um Sp. Braga em constante evolução, a crítica e o julgamento faz-se mesmo com estas conquistas. E isso desafia o treinador e os jogadores para corresponderem as expetativas"."O Niakaté treinou connosco toda a semana. O Simon chegou hoje, contamos com ele no treino, vamos ver o seu estado, mas diria que quase de certeza vai estar no lote de opções"."Foi um abalo muito grande, não há como negar. Ficou aquém das nossas expetativas. Muito pesado, mau, bem pior do que foi o nosso jogo. Mas o que fica para a história é o resultado, e que, sem qualquer tipo de problemas, nos envergonha e desilude os nossos adeptos. Sabendo o que é esse momento, teremos a oportunidade para repor a justiça do que somos capazes de fazer, olhando para um passado recente, ter a capacidade de superar-nos. A equipa tem a oportunidade de voltar a ganhar, voltar a ter os índices de confiança, de agarrar-se à energia positiva e corresponder às exigências. Os adeptos não mereceram o nosso último resultado, estarmos focados e determinados para o que queremos e para repor justiça, que este Sp. Braga é bem mais do que um resultado"."São três jogadores com grande estima de todos nós. Cada um à sua medida, foram procurar oportunidades por razões diferentes. É passado e não poderá ter alguma interferência nos resultados imediatos às suas saídas ou no futuro"."Prefiro ser equilibrado. Em relação a este jogo e eliminatória é que não se esperam facilidades. O adversário está habituado a este tipo de provas, pode fazer história se chegar aos ‘oitavos’, tem feito uma preparação exaustiva ao gerir na prova interna e procura ter destaque nesta competição. O mínimo sinal que possa existir de excesso de confiança será o primeiro erro na abordagem ao jogo. A nossa determinação emocional fará com que a abordagem seja séria e vincada, além de ambiciosa".