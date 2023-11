Artur Jorge não deita a toalha ao chão: «O sonho continua ativo»

Artur Jorge elogiou a exibição personalizada do Sp. Braga na primeira parte, mas realça que o minuto 60 acabou por pender a balança e inclinar a vitória (3-0) para o lado do Real Madrid. No entanto, o técnico bracarense diz que o sonho do apuramento continua bem vivo."Sim acho que o minuto 60 é determinante no resultado final. Não ponho em causa o Real Madrid, mas fizemos uma primeira parte de bom nivel, tivemos aqueles primeiros minutos com grande personalidade. O futebol resume-se a isto, não há muito mais a dizer. Tentámos com todas as nossas possibilidades, não conseguimos, é assim. Responsabilidade é levantar a cabeça e olhar para o que terá para a frente. É a nossa primeira opção para bater a grande penalidade. Não choramos por ter falhado", disse o treinador da turma minhota em declarações à DAZN, abordando depois o apoio dos adeptos:"Sonho continua ativo. Claro que sim. Sinto me desiludido pelo resultado, mas tambem pelos adeptos, estiveram conosco e deram um apoio extraórdinario. Num futuro muito breve, daremos a volta à situação. O apoio emocionou-me, o Braga cresce, de facto, se tiver adeptos como estes."