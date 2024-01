Artur Jorge: «Não podemos ter palas e ver só o que queremos»

A viver um momento menos positivo na Liga Betclic, o Sp. Braga tenta esta quinta-feira regressar às vitórias em Famalicão, num duelo que abre a 18.ª jornada (18h45). Artur Jorge, treinador dos arsenalistas, admite o "momento menos feliz" da temporada, mas lembrou: "É a mesma equipa que conseguiu o apuramento para a Liga dos Campeões".



Jogo em Famalicão

"Um jogo difícil para nós, vamos ter pela frente uma boa equipa, com boas individualidades e que quebrou um ciclo menos positivo, que considero muito, sei da sua qualidade. Antevejo dificuldades, mas estamos preparados para voltar ao caminho das vitórias."

Famalicão venceu em Braga e sofre poucos golos

"É já uma equipa diferente daquela que tivemos cá, que se reforçou muito e bem. Equipa sólida atrás, tem dinâmicas interessantes na forma como defende e tem capacidade e dinâmica para chegar à frente. É sobre isso que temos trabalhado para darmos uma resposta e determinados para voltar às vitórias."

Al Musrati disponível?

"Vamos esperar por amanhã."

Concorda que os seus centrais não estão a corresponder às expetativas?

"Vou sempre olhar para o desempenho coletivo. Não vou particularizar. Foi uma primeira volta em que sofremos mais golos sdo que queríamos, temos todos de trabalhar para retificar uma dificuldade que temos tido."

Sp. Braga está num ciclo negativo. Que peso pode ter?

"Cada jogo é um jogo. Quatro antes do Dragão estivemos carregados de energia e qualidade. No Dragão não estivemos de todo bem, apesar de termos dominado todos os parâmetros da parte estatística. Não concedemos uma oportunidade em jogo corrido, sofremos um golo de bola parada, um penálti, tivemos poucas oportunidades, mas está para trás. Temos é de saber olhar para o momento de quem não está habituado a não ganhar há muito tempo. Temos de assumir que este não é o momento mais feliz. Temos de perceber o contexto, temos 15 dias com jogos com Benfica, Porto, Sporting, Famalicão e V. Guimarães, e que ajuda a perceber o momento".

Como explica a exibição pouco conseguida no Dragão?

"Vamos ter alguma calma para o que olhamos, pois nos últimos anos o FC Porto ganhou 15 vezes em casa. Não fizemos nada de extraordinário ou fora do que é o registo anterior. É nesse sentido que falo quando quero mais e melhor."

Chegar à liderança já é uma utopia?

"É uma distância que não queríamos, está mais larga do que queríamos, mas estamos a meio. Sabemos que temos de fazer muito melhor, embora no ano passado tenha sido um registo mais largo, e temos de fazer obrigatoriamente uma segunda volta melhor. O que disse não vou retirar: o objetivo é continuar na luta pelos primeiros lugares. Vamos ter de fazer muito mais para o conseguir."

Maior desafio enquanto treinador desde que assumiu o comando da equipa?

"Desafio são todos os que tenho pela frente. É um período em que não temos ganho, mas esta é a mesma equipa que conseguiu o apuramento para a Liga dos Campeões. O desafio é o que temos, é o de fazer melhor."

Falta de golos dos avançados é um problema?

"Mais do que um problema, temos de relativizar. Para bem da justiça, temos de perceber o porquê. Da nossa base de jogadores mais ofensivos, Banza, Bruma, Álvaro Djaló e Ricardo Horta, apenas temos tido o Ricardo Horta. Temos de refletir sobre tudo o que há para refletir, senão temos umas palas e só vemos o que queremos. Há um contexto para justificar este momento menos eficaz. Queremos é que quem está a jogar possa contribuir para um registo ofensivo e levar a equipa para outros níveis. Não pode ser nunca ser um problema, senão estamos a olhar apenas para os jogos anteriores e fica redutor. Esta equipa é o melhor ataque da Liga."

Igualdade pontual com o V. Guimarães: a motivação é maior para ficar à frente do rival?

"Não me reduzo a ficar à frente do adversário A ou B. Olha para o Sp. Braga. O Vitória fez uma primeira volta muito boa, mas não vou me posicionar a ficar à frente de A ou B. Quero é terminar o mais alto possível."

Reforços em janeiro?

"O que tenho conversado com o meu presidente é o de olhar para o mercado com sentido de oportunidade, sabendo que há posições que poderíamos ter mais incidência e fazer com que aconteça. Não temos perspetiva da entrada de alguns jogadores", terminou.