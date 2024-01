Artur Jorge: «Ndour veio bem, tivemos uma conversa inicial sobre o seu passado recente»

Artur Jorge quer aproveitar o embalo da conquista da Allianz Cup para conquistar mais uma vitória para o Sp. Braga no regresso à Liga Betclic. Na antevisão ao duelo desta quarta-feira com o Chaves, no Estádio Municipal de Braga, em jogo da 19.ª jornada, o treinador bracarense falou numa partida "bastante importante".





Quanto ao mercado, deixou elogios a Cher Ndour, que deverá ser convocado, e o que espera do médio emprestado pelo PSG.

Receção ao Chaves e foco na Liga

"Motivação extra? Sim, é verdade que o foco está em exclusivo na Liga. Teremos um jogo bastante importante frente a uma equipa que não está na classificação que gostava. Sabendo os resultados dos rivais, atrás e à frente podemos tentar somar mais três pontos. Vamos ter esse empenho para ganharmos o jogo, consolidar a nossa posição e manter as distâncias."

É preciso recentrar o foco?

"Os jogadores têm maturidade competitiva para perceber que o que fizemos para trás não vai ter repercussão à frente se não estivermos empenhados. Nos últimos tempos foram momentos muito agradáveis, de festa, mas tive o cuidado de falar com eles, de lhes dizer que temos muito por fazer ainda. Estamos a meio da temporada, vencemos um título, mas há uma prova a decorrer. Se queremos fazer melhor do que a primeira volta, é manter a atenção e a coerência na abordagem."

As equipas da frente estão a ganhar os seus jogos. Há o risco de desmotivação?

"É uma verdade que as três primeiras classificadas têm vencido com muita qualidade, com jogos bem conseguidos, com goleadas. Isto tem de servir de exemplo para nós e não pode criar desconforto na nossa equipa. Temos de tentar essa aproximação e isso só depende de nós, em pegar nesses bons exemplos e tentar fazer o mesmo. Apresentar qualidade e resultados que demonstrem a força da nossa equipa. Temos de replicar isso. É bom ter esses exemplos."

Ndour nos convocados

"Chegou há dois dias. Veio bem, tivemos uma conversa inicial sobre o seu passado recente. Treinou bem, foi muito bem recebido e, se nada acontecer no certificado internacional, vai ser convocado. Chegou numa altura perfeita, temos dois médios de fora… É jovem, acreditamos e esperamos que possa vir com o desejo de se afirmar. Falta tempo, vai procurar o seu espaço e pode conseguir isso se trabalhar. Pode ser uma valia interessante que pode jogar em 6/8 com bom critério ou com três médios."

Defesa do Sp. Braga mais tranquila?

"Nunca estivemos intranquilos, há muito mais alarido do que outra coisa. Já falámos sobre isso e não há nenhum dado a acrescentar. Tivemos um bom desempenho defensivo na final-four. Há margem para crescer, para não termos dois jogos sem sofrer, mas sim quatro ou cinco. Para nós não é grande problema, sabemos o que estamos a fazer."

O que esperar dos últimos dias de mercado?

"O mercado tem sido tranquilo. Temos o Fonseca que vai para o E. Amadora. O mercado é o regresso do Niakaté e do Banza, que era importante virem o quanto antes para deixarmos de falar de mercado."

Al Musrati

"Fez um trabalho pós-lesão que se alongou para dar resposta quando fosse chamado. Não estará a cem por cento fisicamente, mas deu uma boia resposta. É um jogador importantíssimo na ideia de jogo e amanhã será mais uma opção."

Marín de canadianas

"Mais do que gravidade, é a prevenção [no uso das canadianas]. Obriga a que possa ter alguma descarga e, por isso, usa as canadianas para não agravar. Mas não é uma lesão grave."