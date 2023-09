Artur Jorge: «Perdemos porque não conseguimos ser superiores ao adversário»

Artur Jorge mostrou-se "aborrecido" com a exibição dos seus jogadores na deslocação ao Farense, partida que terminou com uma derrota bracarense por, a segunda esta época no campeonato."Sp. Braga frágil a uma quarta-feira? Porquê? Isto é a Liga portuguesa... Só pensei neste jogo, estão a desvalorizar o Farense e perdemos porque não conseguimos ser superiores ao adversário. Na segunda parte andámos atrás do resultado, com o jogo partido... Estou aborrecido porque não tivemos ao nível que podíamos e deveríamos estar", começou por dizer o treinador do Sp. Braga, em declarações na 'flash' após o final do encontro disputado este sábado no Estádio São Luís.E continuou: "Título mais longe? Nunca falei em título nenhum. Querem colocar rótulos, mas nós trabalhamos para fazer o melhor que sabemos e podemos..."