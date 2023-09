Artur Jorge: «Quem acredita menos em nós pensaria que seria bem mais fácil para o Nápoles...»

Artur Jorge considerou que teria sido "mais justo" o Sp. Braga ter conquistado pelo menos um empate diante do Nápoles, numa partida em que acabou derrotado em casa por 2-1, na estreia nesta Liga dos Campeões.

"Serei sempre suspeito, mas acho que sim, pelo que fizemos… Fizemos um bom jogo contra um grande adversário, de muita qualidade, mas procurámos contrariá-lo e em grande parte do jogo conseguimos estar equilibrados. Mas fomos infelizes nos detalhes, que passam por sofrer golos nos descontos das duas partes por exemplo. Estou muito satisfeito com o contributo dos meus jogadores, pois todos cumpriram o plano e estivemos perto de conquistar pontos, o que na minha opinião seria mais justo", disse o treinador bracarense à Eleven Sports.

Que trabalho fez para entrar bem?

"Tínhamos a expectativa de começar com outro resultado, independentemente do que seja o passado, que foi longo para nós de afastamento desta competição. Ficámos com a sensação de que poderíamos ter levado pontos daqui. Os momentos em que sofremos os golos há pouco tempo para reagir. A equipa esteve muito bem, mesmo no processo defensivo. Estivemos muito perto de conseguir outro resultado, até porque igualámos e superámos este adversários em parâmetros fundamentais."

Discurso ao intervalo



"Foi um discurso para serenar, para acreditarmos que íamos fazer golos. Também para sermos mais rigorosos e chegarmos ao golo que naquela altura seria do empate."

Exibição dá esperança?



"Este é um resultado em que perdemos com grande dignidade. Quem acredita menos em nós pensaria que seria bem mais fácil para o Nápoles e a verdade é que não foi. Viu-se pela forma como saímos desiludidos e eles contentes. Demos um sinal de grande carácter, o que será bom para o futuro, para termos um Sp. Braga sempre mais próximo do que fomos hoje."