Artur Jorge quer afirmação internacional do Sp. Braga: «Presenças na Liga dos Campeões ajudam»

Para além de um desejo anunciado de continuar a disputar todas as decisões a nível interno, Artur Jorge tem outras metas para 2023/24 e uma delas passa pela afirmação internacional do Sp. Braga. De olhos postos na fase de grupos da Liga dos Campeões, o primeiro objetivo da época dos minhotos, o técnico não esconde de vincar o estatuto europeu dos arsenalistas."O estágio serve como complemento da nossa preparação de uma forma mais fechada, porque acabámos por passar 24 horas juntos, acabámos por ter nestes momentos a oportunidade de ter uma vertente competitiva mais alargada e mais abrangente. E temos também oportunidade, dentro de um espaço que queremos, de solidificar algumas das dinâmicas que a equipa já conhece, porque transitaram grande parte dos jogadores da época anterior e serve também para acolher os que chegam, para lhes transmitir os nossos valores, valores carregados de energia positiva e ambição.""Nós temos de ser uma equipa que procurará sempre fazer mais e melhor, nunca fugindo ao trabalho, à determinação de uma equipa que se quer ganhadora"."Temos reforços que transitam da nossa formação, temos atletas que na época passada se destacaram na nossa formação. Faz parte do plano estratégico daquilo que é o Sporting de Braga e depois temos jogadores que tivemos o cuidado de trazer para junto de nós com o critério de podermos preencher algumas posições que entendíamos que eram importantes para esta temporada. Falo concretamente da posição de defesa-central, de lateral-esquerdo, de médio, posições essas que acabámos por conseguir trazer dois médios de grande qualidade, um com maior conhecimento do campeonato português, o caso do Vítor Carvalho, ao contrário do Zalazar, um jogador que vem também para ser uma mais-valia para a equipa e depois o Adrián Marín, um jogador conhecedor que vem acrescentar soluções que temos para o lado esquerdo da defesa, o Zé Fonte que tem um currículo impressionante e, com toda a certeza, vem trazer o que precisamos: liderança, segurança e, sobretudo, competência para podermos ser ainda mais fortes.""Quero muito e tenho esse desejo imenso de poder contribuir para que o Sp. Braga possa, mais uma vez, estar na fase de grupos da Liga dos Campeões. É um marco para o qual trabalhamos. Esperemos que possam ser jogos difíceis, mas que nós possamos estar à altura das exigências e poder, sobretudo, ser capazes de ultrapassar os adversários e atingir o nosso primeiro objetivo.""Procuramos ter uma dinâmica, criada há algum tempo, uma dinâmica de vitórias, de sede de ambição, mas naturalmente que é importante sabermos que tudo isto tem mais probabilidade de sucesso se formos um grupo que possa estar unido. Ou seja, um grupo que possa partilhar das mesmas ambições, ter o mesmo compromisso, o mesmo sentido de missão, que saibamos que estamos cá todos pelo mesmo.""Temos de continuar a ajudar o Sp. Braga a crescer. É uma equipa que trabalha há algum tempo numa perspetiva de afirmação. Uma afirmação nacional que está mais do que conseguida, uma afirmação internacional que estas presenças na Liga dos Campeões ajudam a consolidar, mas sobretudo o resultado imediato para que possamos ter a equipa com resultados desportivos. Queremos continuar a estar nas decisões,no que respeita às competições internas nas taças e no campeonato e será sempre com a ambição que queremos continuar a trabalhar para podemos fazer melhor do que na época passada."