Artur Jorge quer fechar 2023 com vitória: «A minha densidade emocional vai toda para o Casa Pia»

O Sp. Braga encerra 2023 com um duelo fora de portas frente ao Casa Pia. Artur Jorge lembrou o exigente mês de janeiro que os minhotos vão ter pela frente, entre campeonato, Allianz Cup e Taça de Portugal, mas garante que o pensamento está somente em derrotar os gansos.A importância de ganhar, independentemente do momento, é muito grande. Será importante acabar a ganhar e começar a ganhar. Vamos ter uma equipa com dinâmicas diferentes das que teve já no início desta época, com ideias do novo treinador, que alterou a sua forma de jogar, com mais gente por dentro, que vem de uma vitória em Chaves e, por isso, espero uma equipa difícil. Mas, uma vez mais, temos de olhar para nós com ambição de somar três pontos, continuando o nosso percurso.Não sei se será o maior desde que estou cá, mas teremos um mês tremendamente difícil, pois vamos estar em três provas diferentes. Esperamos que sejam sete jogos, com grande dificuldade, contra equipas que estão em posições cimeiras. Sete jogos, assim esperamos, onde teremos grandes dificuldades, mas espero que possamos dar uma resposta. Vamos ter um mês que pode ser decisivo no que temos pela frente, nomeadamente na Taça de Portugal e Taça da Liga, mas também no campeonato, onde queremos cimentar os lugares cimeiros.Falo em densidade [competitiva], mas a minha densidade emocional passa toda para o Casa Pia. Temos de nos focar completamente neste jogo para ultrapassar este adversário.Já sabia que íamos ter esta competição que iria retirar três dos nossos jogadores, pois junto também o Assué. Estou muito satisfeito com o plantel que tenho, teremos de improvisar em alguns jogos face às perdas que vamos ter. O mercado resume-se a oportunidades e há muitos jogadores cobiçados internamente.Não acredito que haja algum jogador que queira sair, jogando mais ou menos. Há uma maior satisfação de quem joga mais, mas o que sei é que os jogadores do Sp. Braga estão cá de corpo e alma, fazem parte de um projeto ganhador e sentem orgulho por vestir a camisola do Sp. Braga.Tem sido dos mais utilizados. Temos de gerir para rentabilizar o atleta, no sentido de o ter nas melhores condições. Traz experiência, compromisso e maturidade competitiva. É um exemplo para os jovens no seu empenho diário. Posso falar do José Fonte como do Moutinho, do Castro, do Paulo Oliveira, que treinam muito melhor do que jogadores com 20 e poucos anos.Sim, estão fora.