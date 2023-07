Artur Jorge: «Quero ser campeão, mas isso não faz com que tenhamos de ser candidatos»

Depois do empate a um golo diante da Roma , Artur Jorge elogiou a forma como a sua equipa se apresentou e a pré-temporada que tem realizado, colocando depois um pouco de água na fervura na 'candidatura' do Sp. Braga ao título de campeão nacional."Jogo bem disputado tendo em conta o início de preparação para as duas equipas. O que fizemos foi procurar ter jogo competitivo, sermos competentes. Fizemos um jogo dentro do que é expectável para esta altura", comentou, em declarações à SportTV.Temos sentido a equipa bem. estamos a evoluir no sentido de chegar onde queremos. A equipa está a ter resposta do ponto de vista físico e em termos de dinâmicas. Estamos satisfeito.Diria que temos de deixar as coisas claras, contextualizar a nossa realidade e ir ao encontro das expectativas que temos de ter, seguras e controladas. O que sempre disse é que queremos um Sp. Braga a querer mais. Também quero ser campeão, mas isso não faz com que tenhamos de ser candidatos. O ano passado tivemos uma equipa que superou todos os registos do Sp. Braga. Queremos mais. Querer mais é evoluir individualmente. Isto faz com que tenhamos as expectativas controladas. Não adianta tirar as coisas de fora do contexto, qual o percurso e o caminho em que estamos. Sei em que caminho estamos. Vamos continuar a ser uma equipa com ambição e sem medos, a tentar ganhar todos os jogos. Tentar fazer melhor passa por isto.Toda a gente quer ser campeão, seja de que clube for. Nós queremos fazer melhor do que no ano passado. Se queremos fazer melhor, vamos tentar fazer melhor, mas não tem de ser título e que o Sp. Braga é candidato. Queremos fazer melhor e elevar o Sp. Braga interna e externamente.