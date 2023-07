Artur Jorge: «Quero ser campeão nacional»

Após terminar o último campeonato em terceiro lugar, Artur Jorge espera fazer melhor em 2023/24 e não esconde que uma das ambições passa por ser campeão nacional. "O Sp. Braga tem de pensar alto e para cima, de forma realista, mas com a sede da ambição. O Fonte está alinhado com o treinador. Quero ser campeão nacional. Basta ver que tivemos o evento há uma semana na nossa loja, o que os adeptos mais falavam é sempre isso. Pedem para sermos campeões, porque, de facto, nós temos que olhar para cima. Nós terminámos em terceiro lugar, temos duas posições para podermos fazer melhor em termos de campeonato", disse o técnico.Ainda assim, Artur Jorge não esconde que a tarefa será difícil. "Não vamos estar sozinhos na corrida, os rivais são de extrema qualidade, habituados à exigência de jogar para o título", referiu.Por fim, o técnico explicou as razões pelas quais ficou no Sp. Braga depois de ter tido abordagens para sair, apontando a Liga dos Campeões e a paixão pelo clube como motivos principais. "Também tive abordagens para poder sair este ano do clube. Mas há duas questões que me prendem: uma é a paixão pelo clube, a outra é poder dizer que quero muito estar na fase de grupos da Liga dos Campeões com o Sp. Braga. Foi uma enorme dedicação para chegar e não me apetecia deixar isto para mais ninguém", finalizou, em declarações à SportTV.