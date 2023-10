Artur Jorge rejeita crise na defesa: «Analisem os três primeiros e vejam os golos sofridos»

As declarações de Artur Jorge na antevisão ao jogo entre o Sp. Braga e o Rio Ave, agendado para este sábado, às 18H00, no Municipal de Braga, a contar para a 8.ª jornada da Liga Betclic.

Jogo com o Rio Ave depois de uma vitória europeia…

"Temos o objetivo de ganhar e dar sequência ao bom jogo e à vitória moralizadora que obtivemos, relembrando que vimos de duas vitórias seguidas [na Liga Betclic]. Equipa está confiante, com sentido de missão grande e é esse claramente o nosso objetivo. O Rio Ave é uma das boas equipas, tem cinco pontos mas fez provavelmente mais do que a pontuação reflete. Temos de olhar com a máxima atenção e respeito para sermos mais fortes, até porque o Rio Ave vem a Braga jogar para ganhar."

É fácil ou difícil mudar o chip para a Liga?

"Ainda hoje, na véspera do treino, conversei com a equipa e falei nos dois pontos que considero importantes. O de podermos ter uma abordagem emocional, competitiva e séria com o Rio Ave para dar continuidade [à sequência de vitórias], para crescermos e termos vitórias como as que tivemos para alimentar o ego. Mas também temos de nos colocar no lugar certo, para não cometermos o erro para escolher jogos na nossa abordagem. O segundo tem que ver com os erros. Fizemos coisas muito boas e estamos no 13.º jogo e acredito que temos potencial para fazer mais e melhor, evoluir e deixar de cometer erros que ainda cometemos, de olharmos para a frente. Temos muitos jogos e quero que a equipa possa ser muito competitiva em todos eles. Quero ganhar e, depois de ganhar, mais vontade tenho."

Crise na defesa é um problema dos centrais ou do processo defensivo?

"Estamos a insistir num ponto que já é por de mais falado, já falei nisso sem pudor e não me parece justo que se fale individualmente ou setorialmente. Façam uma análise aos três primeiros classificados e vejam os golos sofridos e quantos ‘clean-sheets’ têm. A diferença não é assim tão grande porque acontece a todos. Quero é continuar a ganhar e fazer mais golos para conseguir ganhar. Não me parece injusto [as críticas ao processo defensivo], eu próprio falei sobre o tema, mas não me parece próprio falar em todas as conferências dos golos sofridos. Não, não há crise nenhuma!"

Considera que ganhou mais opções para a titularidade?

"Temos 13 jogos oficiais e apenas uma vez repeti o onze. Isto é significativo da capacidade que temos nas escolhas, felizmente, com um desempenho que me agrada. Perdemos jogos, mas isso não abre uma janela para considerar que temos um plantel mais equilibrado, mais recheado. Deu muito trabalho constituir este plantel e tenho demonstrado que acredito nos jogadores que tenho. Há uns que jogam mais, outros que podiam estar com mais expetativas, mas isso faz parte de uma equipa, onde o treinador tem de tomar decisões em cima do trabalho diário. Tenho jogadores com grande compromisso e com grande sentido de trabalho."

Último resultado do Rio Ave surpreendeu-o?

"Visto o jogo, correu tudo bem ao Moreirense e quase tudo mal ao Rio Ave. Não se justificava um resultado tão avolumado, mas o jogo faz-se disto. Não olho para o Rio Ave em função de um resultado."

Vitor Carvalho a lateral é para continuar?

"No intervalo do jogo com o E. Amadora fez trabalho específico na posição para vermos a sua valia na posição, já o fez ao longo desta semana, porque confio bastante nele, é inteligente a perceber o jogo e adapta-se a mais do que uma posição. É uma opção que consideramos e há mais jogadores que podem jogar fora da sua posição mais habitual. É uma mais-valia para nós."