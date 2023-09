Artur Jorge satisfeito: «Vínhamos em busca desta missão de ganhar em cima de uma vitória»

Artur Jorge considera que a vitória do Sp. Braga frente ao Estrela da Amadora por 4-2 na Reboleira foi justa e realça a importância de somar o segundo triunfo consecutivo para a Liga Betclic depois de ter batido o Boavista na última jornada por 4-1. "Analiso a partida num momento só e fizemos quatro golos contra dois do adversário. É uma vitória justa tendo em conta o decorrer dos 90 minutos. Vínhamos em busca desta missão de ganhar em cima de uma vitória", analisou o técnico arsenalista."Tivemos de reposicionar os nossos jogadores quando perdemos o Victor Gómez [saiu lesionado ao minuto 5]. O Serdar, que ocupou depois essa posição, acabou por cumprir como lateral direito à medida que ganhou conforto no jogo. Fizemos as alterações necessárias e convenientes para o jogo de hoje, garantindo a estabilidade e a qualidade ao longo dos 90 minutos. O Estrela marcou na sequência de um erro nosso e depois de livre direto", recordou, revelando ainda que Victor Gómez dificilmente estará disponível para o jogo na Alemanha.