Artur Jorge sem várias peças para o jogo com o Moreirense: «Não há o melhor de dois mundos»

Em virtude de ter adiado o jogo frente ao Moreirense para a pausa de seleções, de forma a poder ter uma semana limpa entre os encontros frente ao Panathinaikos, a contar para o playoff da Liga dos Campeões, o Sp. Braga vai entrar em campo com vários jogadores de fora das opções precisamente por estarem nas respetivas equipas nacionais.Face a este cenário, Artur Jorge assume problemas acrescidos, mas não se agarra a esse argumento, até porque confia em todos com que conta no plantel. "É isso que torna esta profissão apaixonante, não há o melhor dos dois mundos. Sabíamos da importância de podermos adiar o jogo para focar totalmente a equipa no jogo decisivo para entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões e do risco que havia porque temos jogadores selecionáveis para as diversas seleções. Mas, temos um grupo de trabalho de grande valor individual e, não tendo os jogadores que estão a representar as seleções, temos oportunidades para outros, como o Fonseca, Roger ou Djibril [Soumaré], o espaço surge pela oportunidade e o sucesso de uma equipa faz-se muito pelos jogadores que menos jogam e têm menos visibilidade, pela sua competitividade e dedicação. Temos muitos exemplos desses e essa competitividade interna dá este conforto", apontou.Com efeito, o técnico garantiu uma equipa prepara para esta partida. "Este Sp. Braga está motivado e com ambição e, sendo este um jogo em atraso, serão dois dos aspetos que temos muito em conta para podermos olhar para o jogo: são três pontos que vêm de trás e que os nossos rivais já tiveram esse jogo. O importante é olhar para o jogo de forma muito determinada para podermos vencer e encurtarmos a distância, que queremos que seja de três pontos para o primeiro lugar à quarta jornada", referiu.Porém, Artur Jorge assumiu estar à espera de dificuldades. "É uma equipa que considero muito. Tem 3 jogos feitos com empate, derrota e vitória e tem mostrado uma grande combatividade em todos eles. Tem uma defesa experiente, sólida, um meio campo com grande dinâmica, com três médios que gostam de ter bola, que gostam de se mostrar, como o Alan e o Franco, que aparecem muitas vezes na linha de três avançados, sendo o André [Luís] um ponta de lança muito forte. Estamos identificados nas individualidades e no coletivo", afirmou.Depois de ter sido expulso na partida anterior, diante do Sporting, Artur Jorge não poderá estar no banco. Uma situação inédita para o próprio, mas que não preocupa. "Vou passar por isso pela primeira vez enquanto treinador da Liga. Não estou confortável, mas confiante e seguro que o que fazemos durante a semana está claro nos meus jogadores e colaboradores. Teremos uma equipa que não vai fugir à matriz, independentemente de o treinador estar no banco, mas bem guiada por quem estará no campo. Acredito que possa haver mais dificuldades nas peças da equipa. Não quero com isto dizer que vamos ter essa dificuldade, porque vamos ter um 11 forte, com ambição e onde não faltará determinação", disse.Com Al Musrati já recuperado de lesão, o técnico ganhou, dessa forma, uma opção extra para um jogo em que terá menos jogadores disponíveis. Por essa razão, o técnico tem margem para apresentar um onze que dê garantia e, por consequência, foi questionado se considera ter o plantel mais equilibrado do campeonato, algo a que respondeu com ponderação. "Não creio que seja. Temos um plantel de boa qualidade, mas tem de haver equilíbrio e frieza [na análise] e olhando para os jogadores que temos. Temos um plantel que ficou mais forte com a chegada de novos jogadores, mas poderá ser exagerado dizer que este é o plantel mais equilibrado de toda a Liga. É um plantel que me dá muitas garantias, mas queremos ir à procura de mais, independentemente do passado. Queremos um Sp. Braga melhor, com jogadores mais ou menos experientes, mais ou menos titulares, mas de sucesso", concluiu.