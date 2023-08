Artur Jorge sobre João Moutinho: «É um jogador de nível mundial»

A chegada de João Moutinho ao Sp. Braga marcou os últimos dias do mercado e não podia ter deixado Artur Jorge mais satisfeito. O técnico dos minhotos deixou rasgados elogios ao médio e explicou também as razões que o fizeram levar o internacional português para Atenas, para o jogo da 2.ª mão do playoff da Liga dos Campeões, pese embora este não possa jogar por não estar inscrito."É um jogador que é de valor mundial. Nós, com a incorporação dele, acrescentamos valor. A vinda para a Grécia tem o propósito de se incorporar no grupo, treinar em conjunto com a equipa, mas também porque pode aportar experiencia e ambição em relação à parte social com os colegas. É o exemplo de um vencedor e que possamos ser uma equipa vencedora neste jogo, como pretendemos todos", disse Artur Jorge.