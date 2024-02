Artur Jorge surpreendido: «Não pensava perder Al Musrati nesta fase»

Artur Jorge não escondeu alguma frustração pela perda de Al Musrati, um dos jogadores nucleares do Sp. Braga nos anos mais recentes e que foi vendido ao Besiktas, por 12 M€ (mais 2,5 M€ por objetivos).

"Confesso que nesta altura não pensaria perdê-lo. Mas havia mercados em aberto, era um jogador muito cobiçado, não estava a jogar porque vinha de três meses de lesão. Faz parte do que é aceitar o projeto do clube, com exigência máxima, ambição, mas com necessidade de vender ativos que potenciamos aqui dentro. Ele está contente, o clube também, o treinador é que nem por isso, mas agora é um desafio para mim, o de preencher este espaço que fica vazio", afirmou, sendo depois questionado sobre a gestão do mercado, pois saíram André Horta, Castro e Al Musrati, tendo apenas chegado Ndour.

"Procurámos preencher uma posição que não foi possível, perdemos o Al Musrati e fica o treinador com isso nas mãos, mas tal não determina a abordagem daqui para a frente. Conquistámos um título, há muita época para fazer, não diminui a nossa ambição, há muito para ganhar", anotou Artur Jorge, sem ter revelado qual era a posição que ficou por reforçar. Mas tratava-se mesmo de um central e até houve notícias de negociações nesse sentido.

Por fim, Artur Jorge comentou a contratação de João Marques, do Estoril, que só chega no próximo verão: "Já falei com ele. Será, esperamos nós, útil num futuro próximo."



Manter eficácia de Leiria



Na antevisão ao jogo com o Sporting, Artur Jorge recordou que o duelo da primeira volta terminou empatado e ainda o triunfo minhoto da meia-final da Allianz Cup. "Fomos melhores do que o adversário, porque a avaliação não pode ser feita em função do domínio, da superioridade, e os números valem o que valem. Vamos procurar manter a eficácia. Mas este é um outro jogo, outro contexto e com duas boas equipas que vão querer ganhar", afirmou Artur Jorge. "O Sporting é um adversário muito forte, bem orientado, está extremamente motivado e teremos de estar na nossa melhor versão para discutir o resultado e tentar ganhar", disse o treinador, que espera nos próximos dias a chegada de Banza, que participou na CAN: "Jogou muito pouco e teve esse desabafo comigo..."



Lesão na coxa afasta Serdar



Serdar Saatçi é baixa confirmada para o encontro desta noite, frente ao Sporting. O central turco contraiu uma contusão na coxa direita, pelo que se junta a Adrián Marín e a Bruma no lote de indisponíveis por lesão. Niakaté voltou aos treinos na 4.ª feira, após ter estado na CAN, mas Artur Jorge deve manter José Fonte e Paulo Oliveira no onze.