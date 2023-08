Artur Jorge: «Temos de sentir a dor e ficar insatisfeitos»

O Sp. Braga defronta esta terça-feira, às 19h00, o TSC Backa Topola, num encontro da 2.ª mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Artur Jorge, treinador dos arsenalistas, espera uma resposta da equipa à derrota na última sexta-feira, na estreia da Liga Betclic."Vamos ter um adversário muito semelhante ao que tivemos cá, sobretudo na segunda parte, com uma equipa mais balanceada para a frente porque quer reverter um resultado desfavorável de 3-0. Um resultado esse que conseguimos com muito mérito da equipa e dos jogadores, com muito compromisso e é esse compromisso que vai ditar o sucesso neste jogo. Queremos ter uma abordagem séria para vencermos e alcançarmos o nosso objetivo. Não podemos relaxar no que quer que seja, essa exigência tem que estar presente, todos os jogos são importantes e em todos temos que lutar para ganhar.""O jogo importante que temos é amanhã, que vai exigir muito de nós. Temos um plantel muito rico, com várias soluções, jogadores que podem ocupar as mesmas posições e com valor muito semelhante, vamos apresentar a melhor equipa para o jogo.""Não gosto de falar das minhas opções, mas o José Fonte vai jogar seguramente. Precisamos de jogadores que possam estar preparados para dar resposta independentemente das opções do treinador.""Gosto de olhar para as razões de quando não ganhamos, assim como de quando vencemos. Temos de sentir a dor de quando perdemos, quem joga no Sp. Braga tem que ficar insatisfeito e desiludido de quando não consegue ganhar, a exigência do Sp. Braga faz com que assim seja. Temos que perceber que quando isso não acontece, podíamos ter feito mais alguma coisa.""No jogo com o Famalicão, mexi na equipa por necessidade física dos jogadores, à exceção do Banza, que entrou para irmos em busca da vitória, ficámos a jogar com dois avançados. A quebra física tirou discernimento e tentei corrigir isso com jogadores mais capazes e frescos, mas a equipa não ficou tão capaz como todos gostaríamos.""Este mês é para nós muito difícil, vamos nos 50 dias de trabalho e pouco tempo temos tido para trabalhar o que gostaríamos. Temos feito um trabalho adequado a quem tem jogos de três em três dias, pouco tempo de treino qualitativo, mas aspetos táticos para a equipa poder corresponder, mas esta é realidade."