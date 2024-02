Artur Jorge: «Uma vitória difícil, mas justa»

Artur Jorge mostrou-se "muito satisfeito com o desempenho da equipa e com o resultado" após o que considerou ser "uma vitória difícil, mas justa". "Houve algum sofrimento à mistura, mas a justiça do resultado não está em causa", comentou o treinador, salientando que "foi um sofrimento controlado porque o Sp. Braga permitiu apenas uma oportunidade". Já sobre os motivos da sua ausência no convívio com os adeptos no final o treinador apenas elogiou a comunhão das bancadas com o público. "Tive de ir para o balneário. O momento é de agregar. Ganhámos, também, pelos nossos adeptos. Eles corresponderam e quase todos foram importantes no momento em que precisávamos", atirou Artur Jorge, garantindo que a ambição continua a ser chegar ao pódio da classificação: "Sem dúvida".