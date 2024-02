Artur Jorge: «Vitória muito importante e justa»

Artur Jorge considerou que a vitória frente ao Farense (2-1) é um passo essencial para a equipa recuperar a confiança."Vitória muito importante e justa. Uma vitória com personalidade, em que houve coragem de todos os jogadores para termos esta exibição dominadora. Uma vitória bem conseguida e destaco o papel dos jogadores. Muito satisfeito com o comportamento dos jogadores e dos nossos adeptos, de entrega à equipa, e agradeço-lhes por terem confiado em nós"."Quero acreditar que sim. O importante era ganhar. Somos muito mais do que aquilo que fizemos nos dois jogos anteriores. Não estava à espera de uma grande exibição, mas fizemos uma exibição segura e dominadora.""Não vou comentar as palavras do meu colega.""Parece que tudo nos aconteça. Foi isso que pensei no momento. Felizmente, senti serenidade nos jogadores, mantivemos o plano, o compromisso e fizemos os golos que nos deram a vitória. ""Fez um bom jogo. Estava muito ansioso, tentámos transmitir serenidade, eu e os jogadores mais experientes, e, dentro da responsabilidade, divertir-se."