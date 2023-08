Artur Jorge: «Vitória sofrida, mas um grande trabalho do primeiro ao último minuto»

Depois da entrada em falso na Liga Betclic, com um desaire diante do Famalicão, o Sp. Braga alcançou esta noite a sua primeira vitória, ao superar o Chaves, fora de casa, por 4-2. Na análise à partida, Artur Jorge vê a vitória como justa, fala num grande trabalho coletivo, mas não hesita em apontar aspetos a melhorar.





"Vínhamos com o objetivo de ganhar o jogo, era para nós muito importante. Tinha dito que era um jogo acrescido de exigência para ganhar no campeonato, coisa que não tínhamos feito até ontem. Era importante ter o conforto de voltar às vitórias. Tivemos uma primeira parte em que, até depois de fazer o golo, estivemos confortáveis. Fomos ineficazes. Depois fomos para um momento que eu não gosto, que é ter a reação do adversário e ter de saber sofrer. Tivemos essa capacidade. Quando estivemos por baixo, mesmo em termos de resultado, demos uma resposta forte, demonstrando caráter desta equipa. Vitória sofrida, mas um grande trabalho do primeiro ao último minuto", começou por dizer o técnico, à SportTV.Na análise à partida, Artur Jorge abordou ainda a consistência defensiva da sua equipa, que esta tarde sofreu dois golos apesar do triunfo. "Para podermos ganhar, temos de não sofrer ou sofrer menos, mas devemos e temos de melhorar esse aspeto, uma vez que ofensivamente a equipa tem tido um registo interessante e ajustado ao que temos produzido. Sofremos de bola parada, o segundo foi de um cruzamento. Não podemos permitir que o adversário seja superior nestes momentos."A fechar, um olhar à Liga dos Campeões, com o playoff diante do Panathinaikos aí à porta. "É o objetivo imediato. Queríamos estar na discussão de entrar na fase de grupos, vamos ter estes dois jogos para definir isso mesmo. É um dos objetivos imediatos, este da Liga é a longo prazo. Era importante ganhar para, animicamente crescer, e sentirmo-nos confortáveis como equipa. Teremos estes dois jogos onde vamos procurar corresponder e estarmos capazes de lutar por um objetivo tremendo, que é entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões."