As contas do Sp. Braga para chegar aos 'oitavos' da Liga dos Campeões

O Sp. Braga empatou em casa (1-1) com o Union Berlim e, fruto também da derrota do Nápoles em Madrid, com o Real (4-2), continua na luta pelo apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Para o conseguirem, osNeste momento, a formação de Artur Jorge está em terceiro lugar com 4 pontos, a três do Nápoles, que é segundo - o Real Madrid já está apurado. O Nápoles tem vantagem no confronto direto com o Sp. Braga, por ter triunfado na Pedreira por 2-1. Por isso, não basta ao Sp. Braga ganhar apenas no Diego Armando Maradona e igualar pontualmente o adversário, pois ficará sempre atrás neste item. Terá, assim, de fazê-lo por pelo menos dois golos. Dando um exemplo prático, caso vença por 2-0, o Sp. Braga fica com 8-10 em golos, contra os 8-11 do Nápoles. Uma diferença de -2 contra -3 dos napolitanos.De referir que, em caso de empate, o Sp. Braga garante logo o playoff da Liga Europa - mesmo que o Union Berlim ganhe ao Real Madrid e iguale os bracarenses, estes teriam vantagem no confronto direto com os alemães.