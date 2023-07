As primeiras palavras de Salvador para Zalazar: «Fizemos um grande esforço para te ter cá»

O Sp. Braga divulgou um vídeo com várias imagens de bastidores das primeiras 24 horas de Rodrigo Zalazar no emblema minhoto. Desde o encontro com o treinador Artur Jorge, ao diálogo com alguns companheiros de equipa, destaca-se o encontro com António Salvador, presidente dos arsenalistas.Depois de ter perguntado ao jogador se tinha feito boa viagem desde a Alemanha, Salvador disse o seguinte: "É com um grande gosto que te temos aqui. Fizemos um grande esforço para te ter cá."Recorde-se que o Sp. Braga investe 5 milhões de euros pela totalidade do passe de Rodrigo Zalazar, de 23 anos. O jogador natural de Albacete, mas internacional pelo Uruguai, estava ao serviço do Schalke 04.