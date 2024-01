Até o Google festeja: motor de busca com animação especial para o Sp. Braga

Fogo de artifício virtual no motor de busca [imagem: Google]

Na sequência da conquista da Allianz Cup por parte do Sp. Braga, com triunfo sobre o Estoril na final de Leiria através do desempate por pontapés de penálti, o Google criou uma animação especial que está disponível ao longo deste domingo.Trata-se de um fogo de artifício virtual, que surge no monitor do aparelho digital (computador, tablet ou telemóvel) através da simples pesquisa por 'SC Braga' no motor de busca.Uma forma do Google assinalar esta conquista do Sp. Braga, que se tornou no campeão de inverno de 2023/24.