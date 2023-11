Athletic Bilbao pensa em Álvaro Djaló como alternativa a Nico Williams

A boa temporada que Álvaro Djaló vem realizando no Sp. Braga não tem passado em claro no futebol espanhol e esta quinta-feira chegam relatos que dão conta do interesse do Athletic Bilbao no jogador dos minhotos de 24 anos.De acordo com a 'Marca', os bascos há muito que seguem o extremo, mas o interesse terá sido reforçado nos últimos tempos, não só pelas boas atuações realizadas, mas também pela incógnita quanto ao futuro de Nico Williams. Como o avançado está em final de contrato e tarda em surgir um acordo, os responsáveis do clube de Bilbau trabalham já numa alternativa e, ao que parece, uma das possibilidades é precisamente o jogador do Sp. Braga.Apesar de ser natural de Madrid, Djaló cresceu no País Basco e fez a sua formação no Begoña, um clube de bairro da cidade de Bilbau, o que o torna 'elegível' para atuar no Athletic, um clube que como se sabe apenas faz alinhar jogadores como raízes na região.