Banza: «Convém começar a ganhar os jogos na primeira parte...»

O francês Simon Banza ficou com a bola do jogo e não escondeu o sorriso de orgulho pelo primeiro hat-trick apontado ao serviço do Sp. Braga, mas também não teve problemas em identificar a principal lacuna coletiva. "Estou muito feliz", confidenciou o avançado, de 27 anos, com o prémio de homem do jogo na mão, sem receio em esclarecer que "a primeira parte foi difícil": "Regressámos com outra vontade e acordamos com o primeiro golo, mas começar a sofrer está a acontecer com alguma frequência e convém começar a ganhar os jogos na primeira parte" .