Banza e a presença na seleção da RD Congo: «Estou muito feliz e é um orgulho»

A seleção da República Democrática do Congo fez, esta terça-feira, o primeiro treino na região de Murcia, Espanha, onde está instalada a preparar os jogos de preparação diante da Nova Zelândia e Angola, respetivamente nos dias 13 e 17. E é na comitiva dos leopardos que se encontra Simon Banza, avançado do Sp. Braga que se estreou nos convocados da RD Congo."Estou muito feliz por estar aqui com os leopardos. É um orgulho para mim, para minha família e para as pessoas que nos apoiam. Feliz também por conhecer os companheiros de equipa, e há quem já conhecia. É uma nova aventura que começa para mim. Espero que consigamos coisas bonitas nestes próximos dois jogos", afirmou Banza, em declarações à comunicação da Federação da RD Congo.