Borja convocado para a seleção da Colômbia

Ellos son los elegidos por Néstor Lorenzo para las fechas 3 y 4 de las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026, una convocatoria ~ ~ … pic.twitter.com/ADBsgonrKl — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 5, 2023

Cristián Borja foi chamado, esta quinta-feira, para representar a seleção da Colômbia na dupla jornada de qualificação para o Mundial'2026. É o regresso do lateral-esquerdo, de 30 anos, à seleção 'cafetera', ele que não joga em defesa do seu país desde 2019, quando ainda representava o Sporting.A Colômbia vai defrontar o Uruguai, em Barranquilla, no próximo dia 12, às 21h30 de Portugal continental. Depois, viajará até Quito para enfrentar a seleção do Equadros, às 00h30 portuguesas do dia 18.O selecionador Néstor Lorenzo convocou ainda nomes bem conhecidos do público português, como James Rodríguez, Luis Díaz ou Mateus Uribe. E a Colômbia divulgou a convocatória nas redes sociais de forma original, em jeito de banda desenhada, numa homenagem às crianças colombianas.