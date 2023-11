Borja entre os convocados da Colômbia para os jogos com Brasil e Paraguai

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Cristián Borja, lateral do Sp. Braga, foi convocado pelo selecionador Néstor Lorenzo para os próximos jogos da Colômbia frente a Brasil (dia 17) e Paraguai (dia 21), válidos pela qualificação para o Mundial'2026.Na mesma lista estão nomes como Luis Díaz e Mateus Uribe, antigos jogadores do FC Porto que atualmente representam Liverpool e Al Sadd, respetivamente.A Colômbia, refira-se, ocupa o 5.º lugar da qualificação para o Mundial com 6 pontos, atrás de Venezuela, Brasil, Uruguai (7) e Argentina (12).