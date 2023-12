Borja: «Fazer o passe para o golo do Luis Díaz deixou-me em choque»

Borja concedeu uma entrevista aos meios do Sp. Braga e em que o internacional colombiano fala das emoções mais recentes, nomeadamente a assistência para o golo de Luis Díaz, que marcou o seu regresso à seleção colombiana quatro anos depois, e a experiência gratificante de jogar a Champions, onde estão "os melhores jogadores do Mundo"O defesa-esquerdo de 30 anos sente-se agora "mais útil" ao clube, depois da experiência que teve na Turquia ao serviço do Alanyaspor, onde esteve emprestado em 2021/22.Eis a entrevista na íntegra:"Estou muito contente, claro, até porque tive algum tempo de espera para me adaptar ao clube, Também estive fora algum tempo, na Turquia, agora voltei e foi muito importante para mim essa experiência para ficar mais experiente e fazer esta época que estou a fazer e que para mim é muito boa. É muito bom saber que se continuarmos a trabalhar da mesma forma as oportunidades vão aparecer. Claro que estou muito contente por estar num bom momento no Sp. Braga.""Sim e o meu objetivo também era esse. A ideia era ira para a Turquia para ganhar minutos e confiança, que era o que não tinha no Sp. Braga nessa altura porque não estava a jogar com regularidade. A experiência na Turquia ajudou-me muito para me voltar a encontrar e ter essa confiança que não tinha cá. Voltar a Braga foi muito importante a confiança da equipa técnica e dos meus companheiros ajudaram-me muito para agora estar bem.""Ajudou-me muito. Em primeiro lugar, deu-me muita confiança, como já disse anteriormente isso foi muito bom para mim e para o bom momento que estou agora atravessar no clube.""Foi um momento muito especial porque já há muito tempo não acontecia, mas eu sabia que trabalhando sempre de forma constante a oportunidade chegaria outra vez e graças a Deus isso aconteceu. É sempre uma experiência muito linda vestir a camisola do meu país.""Nós estamos sempre à espera de ser chamados. Houve algumas conversas nesse sentido, não concretizadas, mas sempre pensei que trabalhando e fazendo as coisas bem no meu clube a oportunidade iria chegar novamente.""É sempre um momento único e muito especial e com que sempre sonhamos. Ainda por cima, era a primeira vez que jogava nas eliminatórias e na cidade de Barranquilla que é muito diferente na forma como vive o futebol. Entrar no jogo e fazer o passe para o golo do Luis Díaz foi algo que deixou-me até de certa forma em choque. Até disse para comigo como é que isto me está a acontecer? Mais ainda pela situação que o meu companheiro esteve a viver, com a questão do rapto do seu pai. Por tudo isto foi um momento ainda mais especial.""Esta classificação para a fase de grupos da Champions foi muito e em que todos acreditamos. Percebemos que não era algo impossível e isso concretizou-se. Foi um momento que me arcou muito.""Claro que sim, era algo que fomos sempre falando dentro do grupo, sabíamos que não estava muito longe e com a união que temos íamos conseguir. Era um sonho que todos tínhamos e concretizou-se.""É o que já disse, ele deu-me muita confiança e muita liberdade no meu jogo. Quer muito que eu defenda bem porque muitas vezes deixo o flanco muito aberto (risos). Mas o mais importante foi essa mensagem de confiança para que me liberte mais no meu jogo e isso ajudou-me muito.""Apesar de termos defrontado equipas muito boas, temos jogado muito bem. Lamentavelmente não tivemos os resultados que queríamos, mas estamos aí na luta. Agora vamos a Nápoles, não vai ser uma partida fácil, mas vamos dar tudo para fazer as coisas da melhor maneira e queira Deus que a vitória fique para o nosso lado.""A atitude de uma maneira geral de todo o grupo foi muito importante e quando estamos em casa, com a nossa gente, isso ajuda-nos muito. Sabíamos que este último jogo era mais um que tínhamos de ganhar, mas também era importante não perder. Empatamos, não era o resultado que queríamos, mas estamos vivos e isso é o mais importante. Agora é espera que as coisas corram bem na visita a Nápoles.""São equipas que já sabemos que não podemos dar um minuto de oportunidade que eles aproveitam e vão marcar. Mas sabíamos que jogar contra eles sem receios podíamos fazer-lhes danos e foi isso que também aconteceu. O Sp. Braga tem melhorado muito e só tem faltado aquele pequeno pormenor para ter outro resultado. Estamos a trabalhar para isso e vai acontecer.""Sim, claro que foi um momento muito especial. Quando estava na Colômbia via isso como quase impossível, mas agora estar a viver momentos como este com grandes jogadores que são dos melhores a um nível Mundial foi único.""Sinto isso a toda a hora, não só eu como a minha família que estão todos muito contentes, as minhas filhas estão na escola… É o que sempre disse que Braga é uma cidade muito tranquila, que me acolheu muito bem. Da parte do clube também tudo correu bem, esperava ter esta imagem de confiança que tenho agora, de me sentir útil à equipa, pouco a pouco as coisas vão resultando e isso é o mais importante para mim.""Claro que sim, temos tudo o que necessitamos. Há coisas que antes não tínhamos e agora podemos desfrutar e isso ajuda-nos muito como o nosso trabalho diário.""Há que ter essa mentalidade bem presente e é isso que o mister nos diz. Temos um balneário de jogadores ganhadores e onde quer que vamos é para manter essa mentalidade.""Obviamente vamos ter já jogos muito complicados, mas temos de os encarar da mesa forma. Não vai ser fácil, mas o Sp. Braga tem melhorado muito e tem dado uma boa imagem e esperamos que tudo dê resultado.""Quase não há tempo para recuperar, é gelo, massagens, hotel e voltar a andar… É assim, o que mais podemos fazer a não ser trabalhar?""Espero manter-me assim e apresentar sempre a minha melhor versão, tal como a equipa para que as coisas corram ainda melhor daqui para a frente."