Brilha no campeonato sub-17 e acaba de selar contrato profissional com o Sp. Braga

O Sp. Braga anunciou a celebração de um contrato profissional com João Trovisco, médio de apenas 16 anos que cumpre a oitava temporada integrado nos quadros dos arsenalistas. O acordo é válido até 2026. Esta época, tem 10 golos em 17 jogos pela equipa sub-17 dos guerreiros, que lidera a Série Norte do campeonato nacional de juvenis."Assinar este contrato com o SC Braga deixa-me muito feliz. Significa que o meu trabalho está a ser recompensado e que o clube confia em mim", começou por dizer, à comunicação do clube. "A curto prazo, o meu objetivo é ser campeão nacional pelos sub-17. A longo prazo, tenho o objetivo de chegar à equipa principal do SC Braga e estrear-me no Estádio Municipal de Braga", acrescentou o jovem, que chegou a somar alguns minutos na Youth League.