Bruma: a escolha pelo Sp. Braga, a influência de Drogba e o sonho de voltar à Seleção

Depois de meia época emprestado pelo Fenerbahçe ao Sp. Braga, Bruma é agora dos minhotos em definitivo. Apesar de ter tido outras propostas, o extremo optou por seguir nos guerreiros, uma escolha que explicou em declarações aos meios do clube. Para além disso, o avançado abordou também outras questões de carreira e revelou o sonho de regressar à Seleção, para a qual, sabeesteve recentemente pré-convocado por Roberto Martínez."Está a ser uma boa experiência o regresso a Portugal. Jogar num clube grande como o Sp. Braga é um orgulho para mim. Estou muito feliz, há que agradecer e continuar a trabalhar"."Tive muitas propostas de outros clubes, mas o meu objetivo sempre foi o Sp. Braga porque, no momento mais difícil, foi o clube que apostou em mim. Foi sempre a minha primeira escolha e nunca mudei o meu foco. Hoje em dia, qualquer jogador quer representar o Sp. Braga e, para mim, é um orgulho enorme estar aqui. Tenho de continuar a trabalhar todos os dias e, quem sabe, um dia, possa regressar à Seleção Nacional"."Sou uma pessoa diferente, um jogador mais maduro e mais experiente. O Drogba foi o jogador com quem mais aprendi. Ensinou-me a posicionar e a finalizar. Ficava comigo a treinar todos os dias e é uma pessoa com quem ainda mantenho contacto.""A Liga dos Campeões é uma competição muito exigente. Estamos num bom caminho, a equipa está a fazer uma boa pré-época e acho que temos todas as condições para vencer o primeiro jogo frente ao Backa Topola. Temos de trabalhar e estar unidos porque não vai ser uma eliminatória fácil"."Temos um bom treinador, que encaixa na filosofia do clube e que sabe trabalhar com os jovens. É uma pessoa espetacular e nós, jogadores, temos que fazer tudo por tudo para ter sucesso".