Bruma é o Futebolista do Ano do Sp. Braga: «Pergunto-me porque não cheguei aqui há mais tempo...»

Bruma foi premiado como Futebolista do Ano do Sp. Braga na Gala Legião de Ouro desta segunda-feira. Apesar de não marcar presença no evento, a recuperar da lesão que o tem mantido afastado dos relvados e que o levou recentemente a ser operado, o extremo gravou uma mensagem vídeo na qual deu conta da felicidade que encontrou no Minho."Agradeço a todos os meus companheiros e treinadores. Estou muito feliz aqui, quero ajudar o clube a ganhar títulos e a crescer. Prometo que em breve estou de volta. Pergunto-me porque não cheguei aqui há mais tempo, porque aqui encontrei a minha família", disse o internacional português.