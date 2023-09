Bruma: «Podíamos ter vencido e mostrámo-lo dentro de campo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Bruma marcou o único golo na derrota caseira do Sp. Braga frente ao Nápoles (1-2), na estreia nesta edição da Liga dos Campeões. Depois do jogo, o extremo considerou o resultado injusto.





"É triste porque sofremos mesmo a acabar, mas futebol é mesmo assim. É levantar a cabeça e trabalhar para ganhar o próximo jogo no domingo. É isso que é o Sp. Braga. Podíamos ter vencido e mostrámo-lo dentro de campo. Há que levantar a cabeça e pensar no próximo. Sempre é bom marcar golo nestas competições, mas a verdade é que perdemos. Há que levantar a cabeça e pensar no próximo jogo", disse o jogador à Eleven Sports.