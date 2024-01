Bruma vai ser operado e desfalca Sp. Braga entre quatro a seis semanas

Más notícias para Artur Jorge: Bruma vai ser operado a uma "lesão meniscal do joelho direito" e vai ficar fora dos relvados "entre 4 a 6 semanas". A informação foi avançada pelo Sp. Braga em comunicado esta manhã, avançando ainda que a cirurgia ao extremo está agendada para segunda-feira.Recorde-se que o jogador falhou o jogo das meias-finais da Allianz Cup frente ao Sporting (1-0) por problemas físicos: Bruma fez um teste antes do jogo, continuou com queixas e a reavaliação ditou este cenário.Sp. Braga e Estoril defrontam-se no sábado na final da Allianz Cup, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria (19H45).