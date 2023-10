Carlos Carvalhal antevê Sp. Braga-Real Madrid e deixa aviso aos merengues: «Se não acelerarem a fundo...»

Carlos Carvalhal concedeu uma entrevista ao jornal 'Marca' onde fez a antevisão ao jogo desta terça-feira entre Sp. Braga e Real Madrid, da fase de grupos da Liga dos Campeões. O treinador português, que orientou os arsenalistas entre 2020 e 2022, frisou que os guerreiros vão precisar de "jogar a um nível muito alto durante os 90 minutos" para conseguirem retirar um resultado positivo do duelo, e aproveitou para deixar um aviso aos merengues."Vai ser um grande jogo, de altíssimo nível, com o estádio cheio e uns adeptos fantásticos que apoiam muito. O Sp. Braga é uma equipa muito perigosa, mas para conseguir um resultado positivo vai precisar de duas coisas: jogar a um nível muito alto durante os 90 minutos e esperar que o Real Madrid relaxe um pouco. Porque se o Real Madrid não acelerar a fundo, pode ter problemas", começou por referir o técnico, que está sem clube desde que deixou o Celta de Vigo em junho deste ano."O Sp. Braga é uma equipa muito ofensiva, que marca muitos golos. Mas também sofre um ou outro. Como o setor mais forte do Real Madrid é o meio-campo, acredito que o Sp. Braga podia mudar para um 4x2x3x1 ou para um 4x3x3 para controlar mais o jogo, defender bem e sair rápido em transições ofensivas", acrescentou.Além de elogiar a qualidade do plantel do Real Madrid, que considera ter capacidade "para ganhar a Liga dos Campeões", Carvalhal deu ainda destaque a Jude Bellingham, que tem brilhado neste início da temporada com 10 golos e três assistências em 11 jogos."É um jogador fantástico que me surpreende constantemente. Na última análise que fiz, chamei-lhe 'O guerreiro'. Não é fácil encontrar um jogador que faça a diferença a marcar golos e a fazer assistências e que, ao mesmo tempo, seja tão agressivo. Não vou dizer que é sobrenatural porque é humano, mas é um daqueles jogadores que não aparece com tanta facilidade. Mistura o espírito inglês com a capacidade técnica do jogador espanhol", rematou.O Sp. Braga-Real Madrid, da 3.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, joga-se esta noite na Pedreira, pelas 20 horas.