Castro após triunfo sobre o Torreense: «Começámos da melhor maneira»

O Sp. Braga venceu por 4-0 o Torreense, naquele que foi o primeiro jogo-treino desta pré-temporada. Um dos titulares foi Castro, que até envergou a braçadeira de capitão e, no final, mostrou-se satisfeito com a prestação da equipa."Foi um bom jogo, o que fica é que tentámos mostrar as ideias que temos treinado ultimamente, conseguimos mostrar algumas coisas novas. Para nós era importante começarmos a sentir-nos bem, a equipa esteve bem fisicamente. Começámos da melhor maneira e há que agradecer a todos os que cá vieram. É importante sentir o apoio de todos", afirmou, aos meios do clube."Vamos ter logo muitas decisões no início e por isso era importante chegarem todos na melhor forma, é importante também descansar e vamos precisar deles no início, porque teremos jogos de caráter decisivo", acrescentou Castro, apontado à fase de apuramento para a Liga dos Campeões. O Sp. Braga vai entrar em cena na 3.ª pré-eliminatória.