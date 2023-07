Castro e a primeira grande missão do Sp. Braga: «Esta é uma época especial»

O médio Castro, titular no jogo-treino desta manhã com o Bristol Rovers e com a braçadeira de capitão, fez a avaliação a mais uma vitória do Sp. Braga nesta pré-temporada, no caso por 3-2. A equipa de Artur Jorge, recorde-se, somou a quarta vitória noutros tantos jogos de preparação."Foi um bom teste contra uma equipa boa, para nós é muito bom este tipo de jogos para percebermos o que podemos melhorar. Cometemos alguns erros e temos de olhar para eles com intuito de melhorar e trabalhar em cima das coisas boas que fizemos também", começou por dizer o médio, em declarações à Next."Foi uma equipa que jogou em bloco baixo (e 70 ou 80% dos jogos que teremos poderão ser assim) e a apostar no contra-ataque, até nisso foi um bom teste. Os jogos servem mesmo para isto, para melhorarmos fisicamente e taticamente, perceber as ideias que o míster está a passar", referiu o camisola 88, que explicou o que está a ser uma pré-temporada especial, já que a equipa tem de estar ao mais alto nível logo de início, face às decisões do acesso à Liga dos Campeões."Época é especial até porque normalmente fazemos pré-época com intuito de preparar época longa, mas desta vez temos um extra porque queremos entrar na Liga dos Campeões, pelo que temos de chegar o melhor possível a essas decisões. Requer muita inteligência e que a equipa chegue muito bem taticamente. Temos de chegar lá no nosso melhor", sublinhou.