Cher Ndour: «Foi um golo importante porque consegui ajudar a equipa»

Sp. Braga venceu este domingo em casa o Farense por 2-1 e isolou-se no quarto lugar da Liga Betclic. Depois de João Moutinho falhar um penálti, aos 41 minutos, Simon Banza (62) e o suplente Cher Ndour (85) marcaram para o conjunto de Artur Jorge. Belloumi faturou para os algarvios aos 74."Foi um golo importante, porque consegui ajudar a equipa. Conseguimos voltar às vitórias, contra um equipa muito forte e muito bem organizada. Agora é descansar, treinar e preparar o jogo com o Qarabag, porque temos tudo para conseguir dar lá a volta e passar à próxima eliminatória. Era importante voltar às vitórias. Sofremos todos juntos até ao fim e é continuar assim", disse Cher Ndour."Foi um jogo difícil. Conseguimos ganhar com o apoio dos adeptos, que era o mais importante.""O mais importante era ganhar, não importa se menos ou mais difícil, importante era voltar às vitórias, ganhar alguma confiança para os próximos jogos. O que foi pedido foi cumprido, intensidade, paixão, intenção no que se faz, mesmo jogando bem ou mal se metermos isso e com este caracter as coisas ficam mais fáceis e resultados aparecem.""Objetivo era dar alegria aos adeptos, depois de resultados negativos. É óbvio que ninguém gosta de perder. Aqui no Sp. Braga queremos sempre ganhar. Nem sempre é possível mas contem com empenho diário e o que queremos é ganhar para lhes dar alegrias.""Qarabag? Tivemos um dia mau na 5ª feira, temos tarefa muito complicada mas acreditamos muito que podemos chegar lá, ganhar e conseguir a qualificação. Vamos preparar-nos."