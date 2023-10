Claque do Sp. Braga anuncia boicote aos jogos da Allianz Cup

A claque 'Bracara Legion', um dos grupos que apoia o Sp. Braga, anunciou em comunicado um boicote aos jogos da Allianz Cup, que para o Sp. Braga vai arrancar na próxima quarta-feira, com uma receção ao Casa Pia.A claque visa Pedro Proença e não só a mudança de formato da prova para a próxima época como também a intenção de levar a decisão da mesma para fora do país. "Qual o objetivo de fazer constantes juras de amor aos adeptos, se, no momento de tomar decisões, a direção da liga continua a privilegiar a vertente financeira, ao invés de proteger o interesse de todos os aficionados?", questiona o grupo de adeptos bracarenses."A culpa não pode morrer solteira e não é apenas da direção da liga, mas igualmente das direções de todos os clubes profissionais portugueses, que votaram favoravelmente a esta medida, que, diga-se, é um verdadeiro ataque a todos nós! Desafiamos ainda o Presidente do Sporting Clube de Braga, António Salvador, a ser coerente com as suas próprias palavras quando diz que 'o maior património do clube são os sócios' e que desta forma, defenda intransigentemente os nossos direitos e o nosso papel nesta era do futebol-negócio", lê-se ainda no comunicado."Em reunião geral de grupo, decidimos não marcar presença nesta competição. Não o fazemos de ânimo leve, pelo que muito nos custará não apoiar a nossa equipa (que tanto precisa e merece), mas, não podemos, de forma alguma, compactuar com mais uma flagrante falta de consideração e respeito para com todo o nosso amor e dedicação", conclui.