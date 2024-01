Claque 'Red Boys' mantém boicote à Allianz Cup: «Não nos vendemos»

Os 'Ultras Red Boys Braga', uma das claques do Sp. Braga, emitiram uma nota no Facebook onde é reiterado o boicote à Allianz Cup determinado no final de outubro passado, pelo que o grupo de apoio aos minhotos não marcará presença na final da prova, este sábado, a exemplo do que já tinha ocorrido na meia-final."A Direção dos Ultras Red Boys Braga vem pelo presente meio anunciar que manterá o boicote à Taça da Liga, boicote esse oficializado no passado dia 30 de Outubro de 2023. Reiteramos que este desfecho foi assumido após reunião de associados e foi firmado com unanimidade a não comparência na referida competição", pode ler-se, em nota no Facebook."Desde prematuros ambicionamos grandes palcos, finais, vitórias e conquistas, mas sempre procuramos fazê-lo sendo coerentes com o nosso código de conduta e com os nossos princípios enquanto Grupo, jamais prescindindo dos valores que definem o Movimento Ultra no seu estado mais puro. E é com base neste estereótipo que nos revemos e aplicamos um redondo NÃO à competição, sabendo de antemão que não é uma decisão fácil de tomar. (...) Não nos vendemos. Não nos rendemos. Jamais vergaremos!", refere ainda.Na passada segunda-feira, recorde-se, a claque 'Bracara Legion' também já tinha confirmado que iria manter o boicote à Allianz Cup, falhando a presença na final four.