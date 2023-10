Defesa do Sp. Braga ficou só com... três

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A chamada de sete internacionais às seleções (entretanto Ricardo Horta foi dispensado) deixou o plantel de Artur Jorge desguarnecido de opções para a linha defensiva. Ficaram na Pedreira os centrais José Fonte e Paulo Oliveira e ainda o lateral-esquerdo Adrián Marín, por força das chamadas de Borja, Niakaté, Serdar e Joe Mendes aos seus países e da lesão de Víctor Gómez.

Ou seja, o problema é ainda maior no lado direito da defesa. O plantel retoma hoje os treinos, sendo que o treinador terá de recorrer à prata da casa (equipas B e sub-23) para ter elementos para trabalhar estas semanas e preparar o duelo com o Rebordosa, da Taça de Portugal, que será no dia 19, dois dias após os últimos compromissos das seleções em causa.