Diogo Madaleno reforça sub-23 do Sp. Braga

O Sp. Braga anunciou este domingo a contratação de Diogo Madaleno. Proveniente do Gil Vicente, o médio de 20 anos assinou até 2026 e irá começar por jogar nos sub-23 do clube bracarense.

"Hoje posso dizer com orgulho que sou mais um Guerreiro do Minho. É uma grande oportunidade para a minha carreira e tenho a certeza que vou continuar a evoluir como jogador e como pessoa", afirmou o jovem aos meios do emblema minhoto.

Com uma "elevada capacidade física na recuperação de bola e nos duelos", Madaleno já definiu as suas prioridades: "Não escondo que o meu grande objetivo é estrear-me ao serviço da equipa principal no Estádio Municipal de Braga. Mas sei que para lá chegar tenho de trabalhar muito. Por isso estou focado em ser mais um para ajudar a equipa sempre que possível", concluiu.