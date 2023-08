Djaló a cumprir promessa

Álvaro Djaló marcou um dos golos de ontem, repetindo o feito da semana passada, na primeira mão. Feitas as contas, tem dois golos em três jogos oficiais neste início de temporada, o que deixa antever uma maior influência do jogador de 23 anos nesta nova campanha. Aliás, Djaló está a cumprir a promessa que deixou na pré-época: "Estou aqui para fazer ainda melhor do que no ano passado." A polivalência também contribui para que seja uma solução do agrado de Artur Jorge.

Entretanto, em entrevista ao ‘As’, Abel Ruiz admitiu que, caso o Sp. Braga chegue à fase de grupos da Champions, gostaria de defrontar o Barcelona.