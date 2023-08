Eder regressou à Pedreira

O avançado Eder foi uma das presenças notadas no jogo de ontem. O antigo jogador do Sp. Braga, marcador do golo que deu o triunfo a Portugal no Euro 2016, foi muito acarinhado pelos adeptos da casa, tirando também uma fotografia com o presidente António Salvador. Eder representou os bracarenses durante três épocas, entre 2012 e 2015.