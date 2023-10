Espanhóis rendidos ao Estádio Municipal de Braga: «Espetacular!»

El estadio donde va a jugar mañana el Real Madrid:



E S P E C T A C U L A R pic.twitter.com/nnMOXF05pA — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 23, 2023

O Sp. Braga recebe esta terça-feira, pelas 20 horas, o Real Madrid no Estádio Municipal de Braga, em jogo da 3.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Além de estar a gerar muito entusiasmo naquela cidade, o duelo desta noite está também a motivar muitas reações de adeptos da equipa merengue, que nas redes sociais têm deixado, nas últimas horas, inúmeros elogios à 'casa' da equipa arsenalista, a Pedreira."O estádio onde o Real Madrid vai jogar amanhã [hoje]: espetacular!", escrevem os espanhóis do 'El Chiringuito' no Twitter, numa publicação que, em poucos minutos, contou com outros tantos comentários positivos."Divinal", "que vista espetacular" ou "que beleza", são alguns dos elogios que se podem ler no 'post' em questão.Recorde-se que o Sp. Braga chega a esta partida no 3.º lugar do Grupo C, com três pontos somados. Os merengues lideram o grupo com seis pontos, à frente do Nápoles, também com três. O Union Berlim é o 'lanterna vermelha', com duas derrotas em outros tantos encontros.