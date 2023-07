Filho de Alan assina pelo Sp. Braga e reforça os sub-23

O Sp. Braga anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Rodrigo Silva, extremo de 18 anos que assinou até 2026 depois de ter estado ao serviço dos sub-19 do Paços de Ferreira, tendo feito 16 golos. O seu destino será a equipa sub-23 dos guerreiros, que já deu início à pré-temporada.Rodrigo Silva tem a curiosidade de ser filho de Alan, antigo jogador de clubes como o Sp. Braga, FC Porto, V. Guimarães ou Marítimo e que é o atual diretor de relações institucionais dos guerreiros do Minho."Os meus objetivos passam por dar o máximo para ajudar sempre a equipa a alcançar os objetivos propostos. Depois, tenho o sonho de conseguir chegar à equipa principal do Sp. Braga e estrear-me. Sou um jogador muito rápido, que gosta de jogar com a bola no pé. Mas também estou sempre disponível para ajudar a equipa nos momentos de recuperação e no processo defensivo", afirmou o jovem, aos meios do clube.