Fim de festa do Sp. Braga e sem surpresas: eis os 27 jogadores apresentados

Terminou a festa de apresentação do Sp. Braga, que incluiu o jogo de preparação diante do Nice, que os guerreiros venceram por 2-0 , com golos de Ricardo Horta e Castro. Depois disso, foram apresentadas as diversas equipas do clube minhoto e, já depois da atuação de Nininho Vaz Maia, foi a vez de subir a equipa principal ao palco criado num dos toposA festa não teve direito a surpresa de última hora para o plantel de Artur Jorge, sendo que foram 27 os jogadores apresentados e que passamos a elencar, por ordem numérica das camisolas que irão envergar na nova temporada.1 – Matheus2 – Víctor Gómez3 – Tormena4 - Niakaté5 – Serdar6 – José Fonte7 – Rodrigo Gomes8 – Al Musrati9 – Abel Ruiz10 – André Horta11 – Roger12 – Tiago Sá14 – Álvaro Djaló15 – Paulo Oliveira16 – Zalazar17 – Joe Mendes18 – Vítor Carvalho19 – Adrián Marín21 – Ricardo Horta22 – Pizzi23 – Simon Banza26 – Borja27 – Bruma31 – Bernardo88 – André Castro90 – Djibril Soumaré91 – HornicekRicardo Horta dirigiu algumas palavras aos adeptos presentes. "Vai ser uma época de muita luta, mas acredito que será uma época de sucesso. Este grupo fará de tudo para tornar o Sp. Braga muito grande. Obrigado a todos!"Tal como na época passada, Artur Jorge, o último a subir ao palco, falou à massa associativa e pediu apoio ao longo da temporada. "A nossa gratidão pelo vosso apoio e espero continuem a acreditar nesta equipa. Vamos lutar como nunca e espero contar convosco. O sucesso é feito de apoio e vamos lutar até ao fim", prometeu o treinador dos arsenalistas, dirigindo-se aos sócios e adeptos do clube.Para rematar a festa houve um espetáculo de pirotecnia, que chegou a gerar dois pequenos focos de incêndio na vegetação da Pedreira.