Grémio dá nova nega ao Sp. Braga e pede 5 milhões de euros por Gustavo Martins

O Grémio Porto Alegre chumbou nova proposta do Sp. Braga pelo central Gustavo Martins, de acordo com o jornal digital 'GZH'. A oferta era, como demos conta nos últimos dias, de 3,5 milhões de euros por 70% do passe do jogador de 21 anos.Mas o Grémio entende que este valor é baixo face ao potencial do jogador e aponta, agora, à fasquia dos 5 milhões de euros. Gustavo Martins também internacional pelo seu país ao nível da seleção olímpica.