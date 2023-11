O Sp. Braga recebeu uma oferta do Manchester United por Matheus e o guardião arsenalista chegou a conversar com o próprio treinador dos red devils Erik ten Hag. A transferência não se concretizou, mas o brasileiro ficou com a recordação e o sentimento de que a sua carreira está no caminho certo."Mexe, mexe com um jogador... Quando recebes o contrato e vês o carimbo de um grande clube europeu, mexe contigo, sinceramente mexe. Saí menino do Brasil, cheio de sonhos, e vejo esses grandes clubes na televisão, na Champions, na Premier League... Com grandes jogadores, como o David Beckam, o De Gea", comentou, em declarações ao TNT Sports, do Brasil, concretizando: "Ficas a pensar: 'Será que é verdade?' Mas o pessoal entrou em contacto comigo, falei com eles, falei com o treinador, o Erik ten Hag... Então, guardei para contar para os meus filhos, quando crescerem, pois são coisas que nos deixam orgulhosos, que mostram que estás no caminho certo, com os pés no chão, a fazer o seu trabalho com dedicação máxima. Infelizmente não deu certo, mas Deus tem os planos. Se calhar, se tivesse ido para lá, algo poderia ter corrido mal, não sabemos."Apesar da sedução inglesa, Matheus diz-se "feliz" em Braga, num clube que lhe "abriu as portas", "um grande clube que tem crescido a cada ano". "Fico feliz por fazer parte do Sp. Braga", disse, abordando também o jogo desta quarta-feira, contra o Real Madrid, e a experiência da Champions na sua globalidade: "Mexe com qualquer um, pode até ser um jogador que já ganhou a prova cinco ou dez vezes. Pensas no que sofreste para chegar ali, naquilo de que abdicaste... Quando ouvi pela primeira vez só pedi a Deus para desfrutar daquele momento. Os olhos ficam com lágrimas, a voz fica embargada, mas é uma sensação única."