Hassan visitou comitiva do Sp. Braga em Atenas

A estadia do Sp. Braga em Atenas começou com uma visita especial. Hassan, antigo avançado dos minhotos que pertence, atualmente, aos quadros do Olympiacos, aproveitou a passagem dos minhotos pela capital grega para rever os elementos de um clube que marcou a sua carreira e ao qual esteve contratualmente ligado entre 2015/16 e 2019/20.O momento do reencontro foi partilhado pelo próprio Sp. Braga, através das redes sociais.