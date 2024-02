João Moutinho direto ao assunto: «Não merecíamos vitória nem empate»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Foi sem rodeios que João Moutinho comentou o desaire do Sp. Braga frente ao Qarabag (2-4) na Liga Europa. O experiente jogador realçou que o cenário é complicado mas há uma pequena esperança no horizonte dos Guerreiros do Minho.

"São duas derrotas que não queríamos. Queríamos vir aqui demonstrar outra cara e não conseguimos, não merecíamos vitória nem sequer empate. Temos de dar muito mais, pôr na cabeça que temos de atuar, não só por palavras. Há equipas que estão a querer muito mais quer nós e não podemos permitir isso, temos de ter ambição e raça", iniciou.

"Sabíamos que o 4-1 tornaria tudo extremamente complicado. O meu golo dá uma réstia de esperança, mas temos de dar muito mais e ter outra atitutde para passar o Qarabag, que demonstrou que tem muito querer", rematou.